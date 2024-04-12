Адвокат Лерчек убегала от прессы после заседания суда по разводу блогеров

Адвокат блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) убежала от журналистов после того, как покинула заседание, прошедшее по делу о разводе звезд. Новое заседание состоялось сегодня, 12 апреля, в Москве, сообщает Life.ru .

В Сети также появились кадры побега юридического представителя Лерчек. На них видно, как девушка быстро забегает в черную машину, двери которой ей открывает мужчина. Адвокат садится на заднее сиденье, после чего ее спутник, с руганью обращаясь к журналистам, захлопывает двери.

Примечательно, что ни Лерчек, ни ее пока действующий супруг Артем не явились на заседание по разводному процессу. Накануне Валерия Чекалина опубликовала видео, на котором она со слезами на глазах заявила, что делала все возможное для сохранения брака.

Пока неизвестно, кто именно из звездных блогеров стал инициатором развода.