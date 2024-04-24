Адвокат Иванова заявил, что в деле замминистра есть один эпизод получения взятки

Адвокат Мурад Мусаев заявил, что следствие вменяет замминистру Минобороны РФ Тимуру Иванову только один эпизод получения взятки, сообщает ТАСС .

«В деле присутствует всего один эпизод. Но это взятка не в виде денег, поэтому все суммы относительны. Ему вменяют взятку в виде бесплатных строительно-ремонтных работ на якобы его личных объектах. За это, считает следствие, он оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны», — сказал Мусаев.

Других подробностей адвокат не привел.

Иванова задержали накануне вечером на рабочем месте. Замминистра подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В отношении Иванова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд арестовал его на 2 месяца. При этом вину замминистра не признает.

С 2016 года Иванов занимает пост замглавы Минобороны России по вопросам строительства и капремонта объектов оборонного ведомства.