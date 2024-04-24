Адвокат Иванова заявил, что в деле замминистра есть один эпизод получения взятки
Фото - © Московские суды общей юрисдикции
Адвокат Мурад Мусаев заявил, что следствие вменяет замминистру Минобороны РФ Тимуру Иванову только один эпизод получения взятки, сообщает ТАСС.
«В деле присутствует всего один эпизод. Но это взятка не в виде денег, поэтому все суммы относительны. Ему вменяют взятку в виде бесплатных строительно-ремонтных работ на якобы его личных объектах. За это, считает следствие, он оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны», — сказал Мусаев.
Других подробностей адвокат не привел.
Иванова задержали накануне вечером на рабочем месте. Замминистра подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В отношении Иванова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд арестовал его на 2 месяца. При этом вину замминистра не признает.
С 2016 года Иванов занимает пост замглавы Минобороны России по вопросам строительства и капремонта объектов оборонного ведомства.