Адвокат Бенхин: интервью Пугачевой не тянет на статус иноагента

В словах певицы Аллы Пугачевой в бее большом интервью нет дискредитации армии или фейков, поэтому формальных оснований для признания ее иноагентом нет, сообщил РИАМО адвокат Александр Бенхин.

Ранее Алла Пугачева дала большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Артистка отметила, что не считает себя предателем.

«Но всякие „смелые“ высказывания есть. Я думаю, что, конечно, ей ничего не будет, то есть ее не объявят иноагентом, скорее всего. Если до сих пор не объявили, то в этом интервью нового она ничего конкретно не сказала. То есть все уже это было в разрозненных ее высказываниях, все это было и про власть, и про народ, и так далее», — сказал Бенхин.

Он отметил, что кто-то очень хорошо консультировал ее перед интервью, чтобы она не наговорила лишнего.

«Скорее всего, никаких правовых последствий не будет. Хотя, если опять же будет политическая воля, если на самом верху, так сказать, скажут: „Все, хватит, признаем ее иноагентом“ и т. д., и т. п., то тогда понеслась, как говорится. Тогда уже из того, что она наговорила раньше, можно все это скомпоновать, объявить ее иноагентом. Но на данный момент не думаю. Скажем так, мое субъективное мнение — не думаю», — заключил адвокат.

* Признана физлицом-иноагентом в РФ.