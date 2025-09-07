Абрамов: планка возраста молодежи может быть повышена до 45 лет

Руководитель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов считает, что в стране возраст молодежи может быть повышен до 40-45 лет.

«Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже», — отметил Абрамов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, этот вопрос еще нужно просчитать и исследовать.

Он добавил, что меры поддержки, которые сейчас в стране действуют на людей до 35 лет, можно было бы распространить на и на более старших россиян, так как это в интересах РФ.