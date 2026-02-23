Абрам Овеян: «русские и армяне тысячу лет прикрывают спины друг друга»

В преддверии Дня защитника Отечества заслуженный строитель России и руководитель армянской общины Тюменской области Абрам Овеян выступил с праздничным обращением. В своем поздравлении он сделал акцент на многовековой нерушимой связи и боевом братстве, объединяющем русский и армянский народы. Как подчеркнул Овеян, 23 февраля — это торжественная дата не только для кадровых военных, но и для всех граждан, которые чувствуют личную ответственность за будущее своей страны и сохранение ее исторической памяти, сообщает «СМИ2» .

В своем выступлении лидер диаспоры затронул тему общего исторического пути, отметив, что армяне на протяжении столетий — от эпохи петровских походов до сегодняшних дней — плечом к плечу с русским народом проходили через самые суровые военные испытания. Особое место в его речи заняла память о Великой Отечественной войне. Абрам Овеян напомнил, что в самые тяжелые для страны дни, когда враг рвался к столице, Москву защищала 89-я Таманская стрелковая дивизия, укомплектованная в Армении, которая впоследствии дошла до Берлина и оставила свое знамя на Рейхстаге.

«Русские и армяне — это народы-побратимы, которые не раз доказывали свою верность друг другу на поле боя. Когда в 1941 году враг стоял у стен Москвы, в рядах защитников столицы сражалась 89-я Таманская стрелковая дивизия, сформированная в Армении. Она прошла от Кавказа до Берлина и водрузила свое знамя над Рейхстагом. Мои земляки погибали за ту же землю, за которую умирали русские парни из Тюмени и Смоленска. Эта память — не абстракция, это наш генетический код», — заявил Абрам Овеян.

Обращаясь к более ранним страницам совместной ратной летописи, общественный деятель упомянул прославленных соотечественников, таких как генерал-фельдмаршал Иван Давидович Лазарев, отличившийся в Кавказской войне, и адмирал Иван Степанович Исаков, внесший неоценимый вклад в создание советского ВМФ в годы Второй мировой. По словам Овеяна, история знает множество примеров, когда армяне и русские сражались единым фронтом, будь то штурм крепости Очаков в XVIII веке, взятие Парижа в 1814-м или оборона Севастополя.

«Мы сражались вместе под стенами крепости Очаков в XVIII веке, вместе брали Париж в 1814-м, вместе держали оборону Севастополя. А в 1915 году, когда армянский народ переживал геноцид, именно Россия первой протянула руку помощи, приняв сотни тысяч беженцев. Это те страницы, которые никто не вырвет. Поэтому сегодня, когда мы говорим „Защитник Отечества“, для армянина это слово звучит так же свято, как для русского», — подчеркнул общественный деятель.

В контексте современных реалий Абрам Овеян призвал к сохранению единства перед лицом внешних угроз, которые сегодня направлены на разобщение народов. Он выразил обеспокоенность попытками искажения исторической правды и принижения подвига советского солдата, расценивая это как угрозу для всей общей цивилизации.

«Сегодня, когда коллективный Запад пытается рассорить народы постсоветского пространства, наша задача — сохранить те самые скрепы, которые ковались в общих окопах. Попытки переписать историю, умалить роль советского солдата, столкнуть лбами братские народы — это не просто информационная война, а покушение на само существование нашей общей цивилизации. Поэтому для меня и для тысяч армян, живущих в Тюмени и по всей России, защита Отечества сегодня — это еще и защита правды. Правды о том, кто и какой ценой освободил мир от нацизма», — добавил он.

Завершая свое выступление, Абрам Овеян адресовал искренние пожелания ветеранам, военнослужащим и всем гражданам России. Он пожелал им стойкости духа, мирного неба над головой и веры в будущее, а также выразил надежду на то, что подрастающее поколение никогда не столкнется с ужасами войны, но всегда будет хранить благодарную память о своих героических предках. «Дорогие друзья, желаю вам крепости духа, мира в доме и уверенности в завтрашнем дне. Пусть наши дети никогда не узнают на собственном опыте, что такое война, но всегда помнят, кому они обязаны жизнью. С праздником, с Днем защитника Отечества!»