А права имеются? Гид из Крыма терроризирует турфирмы из-за старых фотографий

Житель Судака Павел Шугалей работает гидом и терроризирует турфирмы Красноярского края исками. Он требует удалить из Сети фотографии, сделанные его доверителями более 10 лет назад, а также выплатить ему компенсацию, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам представителей турфирм, претензии касаются снимков на сайтах или в соцсети «ВКонтакте», которые были сделаны очень давно. Эти кадры турагенты находили в открытых источниках, а затем оказалось, что они принадлежат гиду из Крыма.

В требования Шугалея входило удаление снимков и перечисление ему компенсации в 50 тыс. рублей. Он подавал иски против тех, кто отказывал. Некоторые турфирмы не захотели судиться, им удалось снизить сумму компенсации. Сам Шугалей отметил, что действует исключительно по закону.

Ранее стало известно, что управляющий магазина в Санкт-Петербурге за 25 лет работы в торговом зале брал отпуск всего один раз. При увольнении он предъявил бухгалтерии 578 неоплаченных дней на сумму 1 млн рублей. Когда деньги отказались выплачивать, он подал в суд и выиграл дело.

