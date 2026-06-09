92-летняя Зоя Адрианова ищет петербуржцев, спасших ее

92-летняя Зоя Адрианова просит найти мужчину и женщину, которые вытащили ее с проезжей части на Петроградской стороне. Она хочет лично поблагодарить спасителей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

3 мая 2026 года Адрианова вышла из дома №5 на улице Чапыгина в магазин. На переходе у улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта загорелся красный, она растерялась и упала. Машины уже начали движение.

«От сильной боли в ноге я не могла даже стоять. Спасители мои вызвали скорую, дождались ее и передали меня врачам. От шока и боли также практически отключилась речь – мне казалось, что если буду хоть что-то говорить, произносить, то станет еще больнее. Из-за чего я не узнала даже имен этих людей, о чем очень сильно жалею и не менее сильно хочу это исправить», — рассказала Зоя Адрианова.

Зоя Игнатьевна считает, что спасители живут рядом: у них были пакеты с продуктами. Оба темноволосые, примерно 40 лет, плотного, но не крупного телосложения. Она предполагает, что это пара или родственники: они действовали слаженно, почти без слов.

В больнице у Адриановой обнаружили перелом тазовой кости. Сейчас она восстанавливается дома. Ее внучка Наталья рассказала, что Зоя Игнатьевна родилась в Севастополе в 1933 году, пережила блокаду в Ленинграде и после войны работала архитектором.

Тех, кто узнал спасителей, просят написать на info@spbdnevnik.ru.

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