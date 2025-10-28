сегодня в 16:31

9 питьевых колодцев обустроили по обращениям жителей Шатуры в 2025 году

В округе Шатура отремонтированы общественные колодцы с питьевой водой. Для безопасного пользования колодцы почистили, установили новые бетонные кольца и заменили верхние части сооружения — так называемые «домики» — с оборудованием для подъема воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

О ремонте колодцев просили жители деревень Денисьяво, Дуреевской, Перхурово, села Кривандино и рабочего поселка Черусти. Здесь колодцы были в аварийном состоянии, что вызывало беспокойство жителей.

В деревне Бармино установили новый колодец, так как старый источник питьевой воды уже не подлежал ремонту.

Текущие ремонтные работы были выполнены сотрудниками Службы дорожного хозяйства и благоустройства округа, а капитальные — с привлечением подрядных организаций.

Сообщить о неудовлетворительном состоянии колодца общего пользования можно старосте села или деревни. На основе этой информации будет сформирован перечень колодцев, которые требуют ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.