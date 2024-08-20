9 млн мигрантов переехали в Россию в 2023 году

МИД РФ: Россия приняла более 9 млн мигрантов в 2023 году

РФ продолжит принимать граждан любых государств, которые будут соблюдать ее законодательство, рассказал РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

В 2023 году в страну переехало больше 9 млн мигрантов из Содружества Независимых Государств. Россия находится на первом месте среди стран СНГ по количеству принимаемых жителей из других стран.

Для РФ один из главных приоритетов — совместная работа с другими государствами в миграционной сфере. От приезжающих людей ожидают не только соблюдения законодательства, но и почитание традиций, культуры страны.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в классах российских школ иностранцев больше, чем коренных россиян. Он предложил принимать жесткие меры в сфере миграции.