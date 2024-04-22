8 детских игровых площадок установят в Дмитрове в 2024 г

В Дмитровском округе продолжается установка новых комплексов для детей и подростков. В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2024 году запланирована установка 8 детских площадок, сообщается на сайте администрации горокруга.

Комплексы оснастят многообразными игровыми элементами, которые позволят детям активно проводить время, а также развиваться физически.

В п. Новосиньково возле д. 1, 2, 4, 19, появится физкультурно-оздоровительная площадка, на которой будут установлены современные тренажеры для самостоятельного занятия спортом.

«Детская площадка во дворе — это место притяжения для юных жителей округа и не только. Ребята собираются на площадках, играют в активные и развивающие игры, общаются, и наша задача сделать не просто детскую площадку, а такое место, где будет интересно всем. Конечно, не забываем и про безопасность наших жителей», — прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Адреса, где установят новые комплексы, можно найти на сайте администрации, в разделе «Комфортная среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.