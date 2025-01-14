7Дней.ru: шансы Тиграна Кеосаяна на выздоровление низкие

В лечении режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который находится в коме после перенесенной клинической смерти, нет прогресса. Шансы на его выздоровление низкие, сообщает «7Дней.ru» .

Медики делают все, чтобы спасти кинематографиста. Однако он находится в критическом состоянии. Положительная динамика в лечении отсутствует.

Кеосаян все еще находится в коме после того, как перенес клиническую смерть. Супруга режиссера Маргарита Симоньян навещает его в больнице каждый день. Она и друзья воздерживаются от комментариев на тему здоровья Кеосаяна.

9 января Симоньян сообщила, что ее супруг пережил клиническую смерть и находится в коме. Она отметила, что у режиссера проблемы с сердцем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал здоровья режиссеру, которого назвал своим другом. Он также не стал комментировать состояние Кеосаяна.