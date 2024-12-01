66 домов белого цвета капитально отремонтируют в Москве в 2024 году

До конца текущего года в Москве капитально отремонтируют 66 домов белого цвета. Специалисты комплекса городского хозяйства уже завершили работы в трех зданиях на Северном бульваре, улицах Косыгина и Академика Варги, сообщается на сайте мэра Москвы.

Капитальный ремонт будет выполнен как в зданиях, построенных в начале прошлого столетия, так и в современных панельных домах.

Дом № 4 на Северном бульваре был построен в 1976 году по типовому проекту. На сегодняшний день специалисты обновили все элементы фасада 12-этажного здания. На финальном этапе рабочие установили новые входные двери, заменили отливы, привели в порядок цоколь и откосы, а также выполнили перекладку асфальтобетонной отмостки.

16-этажный дом № 7 на улице Косыгина построили в 1967 году по проекту типовой серии. Специалисты обновили и затем покрасили фасад в кремово-белый и папирусно-белый цвета. После этого заменили покрытие крыши, установили новые стеклопакеты, отремонтировали подъезд, заменили отливы и т. д.

Кроме того, завершился капитальный ремонт 12-этажного панельного дома № 8 на улице Академика Варги, построенного в 1974 году по типовому проекту. После утепления межпанельных швов и обновления фасада здание покрасили в классический белый цвет.