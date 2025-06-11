6 мест отдыха у воды подготовили в Подольске к летнему сезону

В Подольске официально открыли шесть мест отдыха у воды на 4 водоемах. Каждое место оборудовано лежаками и площадками для игр. Работают спасатели на постах, в выходные и праздничные дни на пляжах дежурят медицинские работники. Купание ни в одном из водоемов не рекомендовано. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Принять солнечные ванны можно у реки Пахры вблизи улицы Беляевской, в районе ПОКБ, Березового проезда. Также у водоема Южный, реки Петрицы вблизи парка «Дубрава» в микрорайоне Климовск, у Лаговского пруда.

В период подготовки к пляжному сезону специалисты провели водолазное обследование акваторий и очистили дно от опасных предметов и мусора. Особое внимание уделили безопасности жителей и гостей округа, на местах установили информационные стенды и таблички.

На праздничных выходных будут проводиться профилактические рейды. Сотрудники администрации отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Подольску, дружинники и волонтеры будут раздавать информационные листовки о правилах поведения у воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.