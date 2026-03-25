5 тысяч за обед: москвич удивился счету в кафе аэропорта Шереметьево

Москвичу в кафе аэропорта Шереметьево выставили счет в 5 тыс за обед

Москвичу в кафе аэропорта Шереметьево предложили немного увеличить количество морепродуктов в пасте. Оказалось, что цена дополнительной порции креветок в два раза дороже самого блюда, сообщает «Осторожно, Москва» .

Евгений прилетел из поездки днем 25 марта. Он решил пообедать в аэропорту. Мужчина зашел в местное кафе и заказал пасту с креветками за 800 рублей.

Официант предложил Евгению добавить в блюдо больше морепродуктов, клиент согласился. Но когда он получил счет, то увидел, что дополнительные креветки обошлись ему в две тысячи рублей.

Москвич сильно удивился и поинтересовался у официанта, почему ему сразу не сообщили о стоимости дополнительных морепродуктов. Официант признал вину и извинился, но заявил, что счет все равно надо оплатить. В итоге за обед Евгений в общей сложности отдал более 5 тыс. рублей, из которых 3,6 тыс. рублей пришлись на пасту

После этого мужчина оставил жалобу на сайте кафе.

Ранее другому москвичу продали во «ВкусВилле» чай с персиком и плесенью. При этом сроки годности напитка не нарушены.Поддержка не ответила мужчине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.