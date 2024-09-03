40 обновленных школ открылись в Подмосковье после капитального ремонта

В Подмосковье после капитального ремонта в сентябре открылись 40 обновленных школ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Современные учебные помещения, оборудованные по последнему слову техники, способствуют лучшему усвоению материала и более активному участию учеников в образовательном процессе. Кроме того, такие обновления могут увеличить привлекательность школ для родителей и повысить качество образования в регионе.

Обновленные учебные заведения предлагают современное оборудование и комфортные условия для обучения и развития детей. Школы и детские сады были оснащены новыми партами, интерактивными досками и уютными игровыми зонами, что создает стимулы для более глубокого погружения в учебный процесс.

В рамках капремонта также были улучшены системы вентиляции и отопления, что обеспечивает благоприятный микроклимат в помещениях и безопасность детей.

Старые добрые традиции школьного и детсадовского воспитания теперь органично сочетаются с инновациями. Каждое утро двери образовательных учреждений открываются, приглашают детей и их семьи в мир знаний, творчества и дружбы. Обновленные учреждения не только улучшат качество образования, но и поднимут уровень социального взаимодействия в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.