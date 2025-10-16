4 семьи Домодедова получили сертификаты по программе переселения из аварийного жилья

В городском округе Домодедово 4 семьи получили жилищные сертификаты. Документы получили семьи, которые проживали в муниципальных квартирах и теперь смогут приобрести новое комфортное жилье. Это стало завершающим этапом реализации программы вручения сертификатов в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вручила сертификаты и поздравила домодедовцев заместитель главы округа Любовь Енбекова.

«Программа переселения из аварийного жилья — это не просто улучшение жилищных условий, а новая страница в жизни семей. Мы видим, как это открывает новые возможности для людей», — отметила Любовь Енбекова.

Сертификаты предоставляются в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Размер субсидии рассчитывается исходя из занимаемой жилой площади, умноженной на 174 839 рублей, выплачивается не менее чем за 28 кв. м.

Государственная программа помогает людям переехать из старого фонда в современные комфортные дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.