4 мигрантов будут судить в Подмосковье по делу об убийстве футболиста Ерошевича

В суд Подмосковья передано уголовное дело в отношении четырех мигрантов. Им инкриминируется нанесение смертельных повреждений молодому футболисту Арсению Ерошевичу, а также ряд других противоправных деяний, сообщает СК Подмосковья .

Следственными подразделениями ГСУ СК РФ по Московской области завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении указанной группы лиц. Каждому из обвиняемых, в соответствии с его ролью, предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 111 «Умышленное причинение здоровью тяжкого вреда, приведшее к смерти», ч. 2 ст. 213 «Хулиганские действия группой лиц по сговору» и ст. 116 «Побои».

По данным следствия, происшествие случилось 17 августа 2025 года на парковке у одного из баров в Щелково. Двое из будущих обвиняемых затеяли ссору с двумя молодыми людьми, одним из которых являлся футболист Арсений Ерошевич. Вскоре к ним присоединились еще трое мужчин, после чего все они начали избивать потерпевших.

Арсений Ерошевич с тяжелыми множественными травмами был госпитализирован и через несколько дней умер в больнице, несмотря на все предпринятые врачами усилия. Второй пострадавший также получил необходимую медицинскую помощь.

В результате оперативных мероприятий правоохранителями были задержаны четверо участников избиения. Пятый подозреваемый, считающийся одним из инициаторов конфликта, был объявлен в международный розыск, а материалы в отношении него оформлены в отдельное производство.

Следователями проведена масштабная работа по формированию доказательной базы. Было выполнено свыше 30 допросов и очных ставок, изучены записи с уличных камер видеонаблюдения, зафиксировавшие происшествие, а также получены заключения более чем десяти различных экспертиз, включая ситуационные, судебно-медицинские и психолого-психиатрические.

Собранных следствием доказательств признано достаточным, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.