377 договоров на вывоз отходов заключили в Чеховском кластере в 2024 году

За девять месяцев текущего года юридические лица Подольска, Серпухова и Чехова заключили 377 новых договоров с региональным оператором Чеховского кластера. Лидером по количеству заключенных договоров стал Подольск, в котором предприниматели оформили 148 соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В соответствии с законодательством все организации, как «образователи отходов», должны были заключить договор с региональным оператором с 1 января 2019 года.

Незаключение договоров приводит к перенакоплению и навалам на проездных контейнерных площадках и на площадках городской застройки. Как следствие: в 2,5 раза объем вывозимых отходов Чеховского кластера в летний и осенний периоды превышает нормативные показатели.

Заключить договор с регоператором Чеховского кластера можно по адресам:

г. Серпухов, Ул. Екатерины Дашковой, дом № 6, 2 этаж;

г. Чехов, Почтовая, дом № 30;

г. Подольск, проспект Ленина, дом № 97.

За отсутствие документа на услугу «Обращение с отходами» предусмотрен штраф в размере от 100 до 250 тыс. рублей.

Ознакомиться с картой регоператоров Подмосковья можно на сайте иинистерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.