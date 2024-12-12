31 декабря в России останется рабочим днем

Госдума не поддержала законопроект о нерабочем 31 декабря в России

Депутаты Госдумы в четверг отклонили законопроект, который предлагал на постоянной основе сделать 31 декабря в России нерабочим праздничным днем, сообщает ТАСС .

Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР, которые внесли ее на рассмотрение в Госдуму в декабре 2020 года. Изменения предлагалось внести в Трудовой кодекс РФ.

Согласно документу, предлагалось ввести выходные дни с 31 декабря по 6 января. В соответствии с существующими нормами, новогодние каникулы включают в себя период с 1 по 6 января, а также 8 января.

«Предлагаемое отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами», — отмечали авторы.

Ранее депутаты Госдумы приняли поправки о повышении штрафов за нарушение ПДД и снижении скидки за их оплату в течение 30 дней. Санкции вступят в силу с 1 января следующего года.