3 тыс заявок на выплаты для получения техсредств реабилитации поступило в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 3 тыс. заявлений на получение выплаты на приобретение технических средств реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Выплата предоставляется инвалидам, имеющим I, II, III группу инвалидности, а также детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим место жительства в Московской области, индивидуальными программами реабилитации или реабилитации которых предусмотрены такие технические средства.

Услуга «Выплата на приобретение технических средств реабилитации (изделий)» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить банковские реквизиты для перечисления средств. Деньги направят по указанным реквизитам.

Выплата производится на каждое техническое средство, указанное в программе, ее размер устанавливается исходя из предельной стоимости технического средства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.