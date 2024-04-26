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26 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в РФ отмечают два профессиональных праздника — День нотариата и День сметчика. Кроме того, 366 лет назад главная башня Московского Кремля была переименована в Спасскую.

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

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Эта дата появилась в официальном календаре памятных дат РФ через семь лет после аварии на Чернобыльской АЭС.

Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 года. Именно тогда произошел взрыв на четвертом энергоблоке станции. В результате ЧП полностью разрушился реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ.

Облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и СССР. В РФ было загрязнено свыше 59 тыс. кв. км. Около 8,4 млн человек в России, Украине и Белоруссии подверглись воздействию радиации.

Отдавая дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и дань уважения ветеранам Чернобыля, а еще всем, кто участвовал в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией, в РФ проходят разные памятные мероприятия, митинги и акции.

День нотариата в России

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Праздник был установлен в 2016 году, когда институту нотариата исполнилось 150 лет. Дата закреплена указом президента РФ.

Считается, что современный российский нотариат берет свое начало с момента подписания «Положения о нотариальной части» императором Александром II в 1866 году.

В профессиональном сообществе в День нотариата принято проводить большие конференции и совещания, на которых обмениваются опытом и поздравляют друг друга в неформальной обстановке.

День сметчика в России

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Смета — это расчет всех видов затрат перед выполнением работ. Смету составляют перед строительными, ремонтными, восстановительными, реставрационными работами, благоустройством и т. д. Данная деятельность связана с закупками и необходима для любого проекта.

Для праздника выбрали ту дату, в которую в 2000 году были приняты Государственные сметные нормативы. Они лежат в основе всех сметных работ.

День сметчика не является официальным, но в организациях, где работают сметчики, принято поздравлять их.

Международный день интеллектуальной собственности

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Этот день показывает значение инноваций в повседневной жизни человека и совершенствовании общества. Патенты, товарные знаки, авторское право и смежные права, как результаты творчества и знаний, являются мощными инструментами содействия экономическому и культурному развитию в мире.

Условия, в которых новаторство и творческая деятельность процветают и которые поддерживают разнообразие и инклюзивность, повышают шансы людей справиться с важными вызовами, способствуют прогрессу и помогают вести здоровый, безопасный и комфортный образ жизни.

День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей

В последнюю пятницу апреля сотрудники МЧС РФ отдают дань памяти погибшим при исполнении служебных обязанностей товарищам. Минута молчания, возложение венков и цветов к памятникам, мемориалам и могилам тех, с кем недавно стояли плечом к плечу, сражаясь со стихией и спасая жизни людей.

Природные и техногенные катастрофы влекут за собой негативные, а часто и просто тяжелые последствия для объектов, территорий и граждан. Нередко они сопряжены с гибелью людей.

Сохранение славных традиций МЧС, верность профессиональному долгу воспитываются у молодого поколения специалистов и служащих, а в такие Дни памяти это ощущается особо остро.

Главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую

366 лет назад, 26 апреля 1658 года, Фроловская башня Московского Кремля была переименована в Спасскую.

Главная башня построена в 1491 году. Свое первоначальное название — Фроловская — башня получила во имя святых Фрола и Лавра. В 1658 году царь Алексей Михайлович велел переименовать башню в Спасскую в честь иконы Спаса Нерукотворного, которую он привез из Вятки.

На Спасской башне находятся главные часы страны. Первые часы там были установлены в 1491 году, в начале XVIII века их поменяли на голландские. Нынешние куранты были смонтированы в середине XIX века.

Именины

В этот день именины отмечают Георгий, Дмитрий и Марфа.