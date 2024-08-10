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24 пункта вместимостью до 20 тыс человек обустроили в Курской области за сутки

Московские специалисты за сутки обустроили в Курской области 24 пункта временного пребывания людей вместимостью до 20 тыс. со всем необходимым, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Эта работа проводится по поручению главы государства Владимира Путина. В данной деятельности задействованы 1 тыс. сотрудников московского комплекса городского хозяйства, 345 единиц техники.

Ранее столичные врачи отправились на помощь в обстреливаемую Курскую область. Также Москва готова принять на лечение пострадавших.

В Курской области сейчас напряженная ситуация. Территорию постоянно обстреливают со стороны Украины. Обстрелы фиксируются с начала августа. Противник бьет по мирному населению и гражданским объектам. В больницах находятся 55 пострадавших, есть убитые. Двух детей перевели на лечение в Москву.