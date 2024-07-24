24 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

24 июля в мире отмечают Международный день заботы о себе. А в России празднуют День флориста.

Международный день заботы о себе

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В 2011 году начали отмечать Международный день заботы о себе. Его празднуют ежегодно 24 июля. Инициатором праздника стал фонд, помогающий человеку понять, как важно заботиться о своем здоровье.

Здоровье называют основным залогом успеха человека. Организаторы праздника говорят о принципе самопомощи. Сюда относят расширение знаний о здоровье, переход на принципы здорового образа жизни, правильное питание, физическую активность и прочее.

Важно, чтобы человек фокусировался не только на физическом, но также на психологическом и эмоциональном состоянии. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения заявила о месяце заботы о себе. Его провели с 24 июня по 26 июля.

Традиционно в этот праздник проводят мастер-классы по фитнесу, соревнования, выступления медицинских специалистов. Кроме того, организуют медицинские осмотры и прочее.

День флориста в РФ

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24 июля в России отмечают День флориста. Именно они создают букеты и композиции для людей или декорируют помещения.

Труд людей этой профессии был востребован еще в период Древнего Египта. Там цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Позже древние греки развили тему плетения венков, составления букетов и композиций из цветов.

Люди берут букеты на свидания, свадьбы, дни рождения и другие праздники. У многих есть свои предпочтения среди цветов. Именно поэтому флорист является важной творческой профессией.

Традиционно флористы в свой профессиональный праздник показывают свои лучшие работы, которые порой можно назвать произведениями искусства. Также в этот день организуют мастер-классы.

Основан город физиков — Дубна

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Дубна является самым северным городом Московской области. Она расположена в 125 км от Москвы на берегу Волги.

26 марта 1956 года в Дубне подписали соглашение 12-ти социалистических стран о создании Объединенного института ядерных исследований. Сейчас здесь трудятся физики из разных стран. Основными направлениями деятельности института являются физика элементарных частиц, ядерная физика, изучение новых свойств материалов и прочее.

24 июля 1956 года поселок Дубна получил статус города, а в 2001 году Дубна стала наукоградом.

Именины

В этот день именины празднуют Аркадий, Елена и Ольга.