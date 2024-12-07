21% россиян хранят запасы продуктов и заготовки в погребах

21% из опрошенных жителей России отправляют на хранение продукты или заготовки в погреб. Около 14% ставят запасы еды на балкон, сообщает ТАСС со ссылкой на полученное исследование компании «Ромир».

Еще 21% опрошенных россиян делают заготовки продуктов и хранят их в кладовках. Гаражом для этих целей пользуются всего 9% респондентов.

Мужчины чаще всего хранят запасы еды в погребе или кладовой. Представительницы слабого пола предпочитают держать пищу на балконе.

Помещения для хранения продуктов и заготовок нет у 60% опрошенных из Санкт-Петербурга, 76% из Москвы, 35% из Южного и Приволжского федеральных округов.

Ранее автор телепрограмм «Чудо техники» и «Живая еда» Сергей Малоземов раскрыл секреты хранения продуктов в холодильнике. Не рекомендуется мыть некоторые овощи и фрукты перед тем, как ставить их в устройство.