20 июля отмечают Международный день Луны: что это за праздник

Каждый год 20 июля отмечают Международный лень Луны. Он появился благодаря резолюции Генассамблеи ООН в декабре 2021 года.

Дата выбрана не случайно. В этот день годовщина первой высадки человека на Луну, которая произошла в 1969 году в рамках лунной миссии «Аполлон-11».

Также Международный день Луны придумали, чтобы призвать страны сотрудничать во время освоения космоса. Помимо этого, он напоминает об огромном вкладе ученых, астронавтов и инженеров.

Международный день Луны отмечают не только космонавты, но и те, кто интересуются астрономией и астрологией. Луна крайне важна в жизни народов Земли.

В этот день можно почитать книги, посмотреть документальные фильмы, узнать о проектах ее освоения. Также многие 20 июля посещают планетарии.