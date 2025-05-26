19-летняя звезда TikTok Анна Грейс Фелан умерла после долгой борьбы с раком

Американская звезда TikTok Анна Грейс Фелан скончалась в возрасте 19 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает журнал Super.ru .

«С большой грустью сообщаем, что наша прекрасная дочь Анна Грейс „ушла домой“, чтобы быть со своим Господом и Спасителем Иисусом Христом», — написали родители блогера на ее личной странице в соцсети.

Об онкологическом заболевании у Анны Грейс стало известно в сентябре прошлого года. Врачи диагностировали у блогерши глиобластому, агрессивную форму рака мозга. При этом девушка с позитивом подробно рассказывала подписчикам о своем лечении, однако ее состояние лишь ухудшалось.

Ранее в возрасте 37 лет умер соведущий известного YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков. Медики выявили у блогера 80% поражения легких и двустороннюю пневмонию.