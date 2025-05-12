Умер соведущий канала-миллионника «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков

В возрасте 37 лет умер соведущий канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков. В последние дни он находился в реанимации, сообщает Mash .

Блогер стал жаловаться на самочувствие в середине марта. У него постоянно была высокая температура. А после своего дня рождения мужчина позвонил Ильдару и сообщил, что умирает.

Друг тут же примчался к Вячеславу домой. Вызвали скорую помощь. Медики выявили у блогера 80% поражения легких и двустороннюю пневмонию.

Парукова увезли в реанимацию. Через неделю он почувствовал себя лучше. Он даже говорил, что скоро поправится.

Однако вечером в воскресенье у блогера снова поднялась температура. Медики не смогли его спасти.

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