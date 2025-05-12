Умерла вдова режиссера Гайдая Нина Гребешкова в возрасте 94 года
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В возрасте 94 года скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова. Пенсионерка умерла 10 мая, но о смерти стало известно только сегодня, сообщается на сайте «Союза кинематографистов РФ».
Причина смерти неизвестна.
Последние картины, в которых снималась Гребешкова, — «Экипаж», «Содержанки-2». Суммарно она сыграла в кино примерно 130 ролей.
В июне 2024 года Гребешкову госпитализировали в московскую больницу. Она жаловалась на боль в области живота.