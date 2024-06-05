Baza: в столице госпитализировали вдову режиссера Леонида Гайдая Нину Гребешкову

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Актриса Нина Гребешкова попала в московскую больницу. 93-летнюю вдову режиссера Леонида Гайдая доставили в медучреждение 3 июня, сообщает Baza .

Гребешкова пожаловалась медикам на боль в области живота. По словам артистки, несколько дней назад она упала у себя дома и ударилась левым боком.

Врачи провели актрисе обследования, после которых ей назначили операцию.

Заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова известна зрителям по таким фильмам, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Легенда №17» и другим.