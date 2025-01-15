15 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуются Всемирный день шаурмы и День головного убора. Также с профессиональным праздником можно поздравить сотрудников СКР.

День образования Следственного комитета РФ

В этот день в 2011 году вступил в силу федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации». Эта дата стала поводом для появления Дня образования СКР.

Первые специализированные следственные органы появились в стране в 1713 году, они подчинялись Петру I. А после его смерти эту службу упразднили. Практически при всех правоохранительных органах следственные подразделения появились после 1917 года, но не как самостоятельное ведомство.

В 2007 году Следственный комитет при прокуратуре РФ стал относительно самостоятельным учреждением, однако все еще входил в систему органов прокуратуры. Закон 2011 года вернул модель развития следственных органов к идее Петра I. Он установил, что руководство деятельностью комитета осуществляет глава государства.

Всемирный день шаурмы

Шаурма является одной из самых популярных закусок в мире. Она появилась в таких странах, как Турция, Ливан, Израиль, Греция, а также многих других государствах Средиземноморья и Ближнего Востока.

Форма и содержание шаурмы имеют корни в древних блюдах, таких как ливанский манакиш и турецкий денер. Данный продукт очень популярен во всем мире.

Как правило, шаурма готовится из мяса или курицы. В состав также входят овощи — капуста, огурцы, помидоры, лук и морковь, а затем все заворачивают в лепешку.

День рождения Википедии

В этот день 24 года назад основатели Википедии Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс открыли сайт Wikipedia. Принимать участие в создании и редактировании материалов в сетевой энциклопедии могут все желающие.

Википедия получила название от используемой для ее реализации технологии «вики». В переводе с гавайского языка это означает «быстро».

День головного убора

Головные уборы — важный атрибут как для мужчин, так и для женщин. Так, летом люди носят кепки, панамы, шляпы, а зимой — платки, шапки.

Сегодня еще отмечается день появления шляп. В разные периоды истории человечества шляпы являлись маркером социального статуса. Чем больше и роскошнее был головной убор, тем богаче и влиятельнее считался ее обладатель или обладательница.

Обычно 15 января все, кто интересуется историей и модой, посещают тематические выставки и музеи.

День рождения российского дипломата и драматурга Александра Грибоедова

Александр Грибоедов родился 15 января 1795 года в Москве. Он получил разностороннее домашнее образование, играл на музыкальных инструментах, с детства знал немецкий, английский, французский, итальянский языки. В 11 лет он поступил в Московский университет и закончит философский и юридический факультеты.

Он служил в Персии, на Кавказе, в Тифлисе. Много общался с декабристами, по их делу был арестован в 1926 году. А в следующем году ему поручили ведать отношениями с Турцией и Персией.

Грибоедов писал стихи, статьи, пьесы и был автором порядка 30 литературных и публицистических произведений.

День рождения режиссера Егора Кончаловского

В этом году Кончаловский празднует свое 59-летие. Он закончил международную школу Сен Клерс в Оксфорде, Кенсингтонский бизнес-колледж, получил звание магистра истории искусств университета в Кембридже.

Кончаловский снял фильмы «Антикиллер», «Побег», «Сердце мое — Астана», «Москва, я люблю тебя!» (новелла «Москвичи») и другие. Также он занимается продюсированием и играет в кино.

Именины

Сегодня именины отмечают Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Сергей и Ульяна.