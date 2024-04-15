1,2 тыс звонков по вопросам ветеринарии поступило в единый кол-центр Подмосковья

С 1 по 31 марта в единый контакт-центр министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья поступило 1 176 звонков и обращений, касающихся вакцинации, чипирования, записи на прием к специалисту, а также заболеваний и лечения домашних, диких и безнадзорных животных, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Единый контакт-центр работает с 2019 года и призван быть оперативным инструментом для реагирования на запросы владельцев домашних животных и жителей региона по вопросам ветеринарии. Каждый обратившийся может получить консультацию специалиста и оставить свое пожелание или жалобу», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Большая часть звонков и обращений посвящена вопросам регистрации в федеральных программах по системе «Меркурий» и «Цербер».

Более 200 граждан интересовала информация о вакцинации и чипировании своих питомцев, а порядка 15% всех звонков касалась режима работы ветеринарных служб и контактных телефонов.

Многие жители задавали вопросы о перевозке животных за пределы страны и по России, а также о требуемых документах для этого.

По всем интересующим вопросам можно обращаться ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону единого контакт-центра ветслужбы Подмосковья: +7 (495) 668-01-25.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.