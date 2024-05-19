В ЕС требуют дополнительные справки от российских владельцев домашних питомцев

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В странах Евросоюза вели трудновыполнимы условия для ввоза животных из России

В странах Евросоюза вели новые условия для ввоза животных из России, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

«Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Белоруссии и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству», — передает портал заявление представителя погранконтроля Литвы Алиции Заранкович.

Прит этом тест животным нужно делать только в «утвержденной лаборатории», говорится в статье.

На каждого домашнего питомца нужно также оформить сертификат Европейского союза, выданный государственным ветеринаром третьей страны, указано в публикации.