В ЕС требуют дополнительные справки от российских владельцев домашних питомцев
В странах Евросоюза вели трудновыполнимы условия для ввоза животных из России
В странах Евросоюза вели новые условия для ввоза животных из России, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.
«Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Белоруссии и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству», — передает портал заявление представителя погранконтроля Литвы Алиции Заранкович.
Прит этом тест животным нужно делать только в «утвержденной лаборатории», говорится в статье.
На каждого домашнего питомца нужно также оформить сертификат Европейского союза, выданный государственным ветеринаром третьей страны, указано в публикации.