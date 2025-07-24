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118 лет тюрьмы получил россиянин в Греции за перевозку нелегальных мигрантов

Суд Греции приговорил 37-летнего россиянина к 118 годам лишения свободы по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов, сообщает Mash .

Владимир К. из Челябинска приехал в Грецию на заработки. Он устроился моряком на яхту. Однако мужчину принудили к незаконной перевозке мигрантов. У него забрали документы и под угрозой расправы заставили выполнять требования.

В один такой день борт Виталия с мигрантами проплывал мимо Родоса. Яхту остановили греческие пограничники. Они обнаружили нелегалов и предъявили россиянину обвинения.

Мужчину приговорили к 118 годам заключения. По подобному обвинению в греческих тюрьмах сидят еще 36 россиян.

В России у мужчины остались жена и ребенок. Супруга Виталия обратилась за помощью в Единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом.

Ранее в Приморье разоблачили преступную сеть по организации нелегальной миграции. Группа обеспечила нелегальный статус более 1000 иностранных граждан.