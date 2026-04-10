Золотая миля: цена 1 кв м в московском пентхаусе достигла рекордных 10,8 млн руб

Стоимость 1 «квадрата» в одном из пентхаусов на первичном рынке элитного жилья столицы в районе Хамовники достигла 10,8 млн рублей. Этот показатель — максимум на рынке. За такую сумму в большинстве регионов страны можно купить квартиру, сообщили РИАМО в пресс-службе консалтинговой компании Whitewill.

За последний год цена 1 кв. м в этом пентхаусе увеличилась с 8,5 до 10,8 млн рублей. Его площадь — 348,5 кв. м, общая стоимость — около 3,8 млрд рублей.

По информации сервиса «Домклик» и Центра финансовой аналитики Сбера, средняя стоимость 1 кв. м жилья в РФ — 171 тыс. рублей. Получается, что «квадрат» в столичном пентхаусе примерно в 63 раза дороже, чем в среднем по России.

При этом продажи с сопоставимыми показателями уже регистрируются. В феврале прошлого года в московских Хамовниках заключили сделку по цене 8,925 млн рублей за кв. м. Оба объекта находятся на Пречистенской и Кремлевской набережных, в пешей доступности от храма Христа Спасителя.

Кроме Хамовников, в топ самых дорогих районов мегаполиса входят Якиманка с максимальной стоимостью «квадрата» 8 млн рублей, Тверской — до 7 млн рублей, Пресненский — до 5,5 млн рублей.

«Локация на территории „золотой мили“ традиционно остается одной из наиболее востребованных в сегменте дорогой недвижимости. Предложение здесь ограничено, что поддерживает высокий уровень цен», — пояснила топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

Ранее певец Филипп Киркоров выставил на продажу четырехкомнатную квартиру в центре Москвы за 240 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.