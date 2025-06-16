Жительница Бронниц получила ключи от нового жилья взамен аварийного

В рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» при софинансировании из бюджета городского округа Бронницы для жителя аварийного фонда была приобретена благоустроенная квартира на вторичном рынке в городе Бронницы. Квартира находятся в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благоустроенная двухкомнатная квартира общей площадью 41,9 кв. м предоставлена жителю города с целью переселения из аварийного жилого помещения на переулке Пионерский, дом № 43.

Ключи от жилого помещения торжественно вручены получателю главой городского округа Дмитрием Лысенковым.

«При поддержке губернатора и правительства Московской области мы имеем возможность войти в ряд государственных программ, которые позволяют нам решать вопросы расселения жителей аварийного фонда положительно», — отметил Дмитрий Лысенков.

Работа по переселению граждан из аварийного жилья будет активно продолжена. И в ближайшее время запланировано предоставление жилых помещений еще 2 семьям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.