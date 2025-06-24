Жителю Бронниц вручили жилищный сертификат

В рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» администрацией городского округа Бронницы в 2025 году активно проводятся работы по расселению аварийного жилья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

23 июня исполняющий обязанности первого заместителя главы городского округа Бронницы Татьяна Черкасова вручила жилищный сертификат переселенцу из аварийного жилья.

Собственник квартиры, расположенной в аварийном жилом доме № 77 по улице Московской, ввиду отсутствия в собственности иных помещений пригодных для проживания, имеет право воспользоваться субсидией на приобретение нового жилого помещения, предоставляемой в соответствии с Порядком предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение жилых помещений, утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 19 декабря 2023 года.

Получение субсидии из регионального и местного бюджетов, позволит жителю Бронницы приобрести жилье на первичном рынке от застройщика на территории любого муниципального образования Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.