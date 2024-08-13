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Жителям Подмосковья разъяснили, как работает эскроу-счет и зачем он нужен

В России действует система покупки жилья с использованием эскроу-счетов. Появление новых обманутых дольщиков с ней стало невозможным. Жителям Подмосковья разъяснили, зачем нужен эскроу-счет при покупке квартир в новостройке и как работает эта схема. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Что такое эскроу-счет?

Это специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств.

Покупатель квартиры кладет деньги на эскроу-счет. Застройщик получает их, когда введет жилой объект в эксплуатацию. Услуги по открытию таких счетов оказывают банки или эскроу-агенты — они выполняют роль независимых посредников и следят за выполнением условий договора.

Как купить квартиру через эскроу:

Девелопер получает разрешение на строительство и открывает в банке специальный расчетный счет;

Покупатель подписывает с застройщиком ДДУ;

Застройщик, банк и покупатель заключают трехсторонний договор о создании счета эскроу;

Банк открывает покупателю эскроу-счет;

Застройщик и покупатель регистрируют ДДУ в Росреестре;

Покупатель вносит деньги на эскроу-счет;

Деньги хранятся в банке, пока не будут выполнены прописанные в ДДУ условия;

Девелопер вводит дом в эксплуатацию;

Деньги со счета эскроу переводятся на специальный банковский счет застройщика после ввода жилого объекта в эксплуатацию;

Покупатель оформляет жилье в собственность.

Преимущества использования эскроу-счетов:

Гарантия финансовой безопасности покупателей жилья;

При проблемах у застройщика покупатель сможет вернуть первоначальный взнос, банк — сумму выданного кредита;

Бесплатное обслуживание и открытие эскроу-счета для покупателя;

Суммы до 10 млн рублей застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В прошлом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. м.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.