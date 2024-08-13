Жителям Подмосковья разъяснили, как работает эскроу-счет и зачем он нужен

Недвижимость

Фото - © Министерство жилищной политики Московской области

В России действует система покупки жилья с использованием эскроу-счетов. Появление новых обманутых дольщиков с ней стало невозможным. Жителям Подмосковья разъяснили, зачем нужен эскроу-счет при покупке квартир в новостройке и как работает эта схема. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Что такое эскроу-счет?

Это специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств.

Покупатель квартиры кладет деньги на эскроу-счет. Застройщик получает их, когда введет жилой объект в эксплуатацию. Услуги по открытию таких счетов оказывают банки или эскроу-агенты — они выполняют роль независимых посредников и следят за выполнением условий договора.

Как купить квартиру через эскроу:

  • Девелопер получает разрешение на строительство и открывает в банке специальный расчетный счет;
  • Покупатель подписывает с застройщиком ДДУ;
  • Застройщик, банк и покупатель заключают трехсторонний договор о создании счета эскроу;
  • Банк открывает покупателю эскроу-счет;
  • Застройщик и покупатель регистрируют ДДУ в Росреестре;
  • Покупатель вносит деньги на эскроу-счет;
  • Деньги хранятся в банке, пока не будут выполнены прописанные в ДДУ условия;
  • Девелопер вводит дом в эксплуатацию;
  • Деньги со счета эскроу переводятся на специальный банковский счет застройщика после ввода жилого объекта в эксплуатацию;
  • Покупатель оформляет жилье в собственность.

Преимущества использования эскроу-счетов:

  • Гарантия финансовой безопасности покупателей жилья;
  • При проблемах у застройщика покупатель сможет вернуть первоначальный взнос, банк — сумму выданного кредита;
  • Бесплатное обслуживание и открытие эскроу-счета для покупателя;
  • Суммы до 10 млн рублей застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В прошлом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. м.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.