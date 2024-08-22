Жителям Подмосковья объяснили, что относится к общедомовому имуществу в МКД

Общее имущество в многоквартирном доме включает все элементы, обеспечивающие удобства и безопасность жильцов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

К нему относятся:

Придомовая территория;

Лестничные площадки;

Крыша;

Подвал;

Лифты;

Фасад.

Кроме того, инженерные сети и трубы до первого запирающего устройства в квартирах — это тоже часть общего имущества.

Собственники совместно владеют этим имуществом и принимают решения на собраниях о его использовании и содержании. Доля каждого в общем имуществе определяется по площади квартиры: чем больше площадь, тем больше влияние на голосование.

Собрание собственников в многоквартирном доме может инициировать любой владелец квартиры, управляющая организация или местные власти. Уведомление о мероприятии отправляется другим собственникам. На собрании принимаются решения по повестке, а протокол оформляется в течение 10 дней с указанием ключевых данных: даты собрания, кворума, участников и голосов. Неверная информация может привести к недействительности решений. Собрание может проходить в очной, очно-заочной или заочной форме.

Также некоторое общее имущество можно сдавать в аренду, а эти деньги использовать на благоустройство, ремонт и оплату ЖКУ.

Например, собственники помещений могут сдать в аренду:

Колясочные — для хранения вещей, размещения оборудования;

Несущие стены (фасад), крыша, стены подъезда — для размещения наружной рекламы.



В данном случае сторонами договора аренды будут управляющая организация, действующая от лица собственников и потенциальный арендатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.