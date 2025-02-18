Жителям Курской области будут ежемесячно платить 65 тыс руб за утраченные дома

Глава российского государства Владимир Путин на совещании с правительством поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс. рублей жителям Курской области, которые потеряли имущество в результате действий ВСУ, сообщает ТАСС .

«На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно», — сказал Путин.

Президент поручил кабмину обеспечить жителям региона необходимые выплаты из федерального бюджета.

Путин назвал решение о ежемесячных выплатах жителям Курской области неординарным, добавив, что людям «нужно помочь».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров ответил категоричным отказом на предложение президента Украины Владимира Зеленского «обменяться» частью Курской области на некоторые освобожденные Россией территории в зоне СВО.