Власти России ответили на предложение обменять часть Курской области

Россия не пойдет на территориальные уступки в пользу Украины во время урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам главы российской дипломатии, об этом «не может быть и речи», сообщает РИА Новости .

«Вы хотите, чтобы эти нацистские замашки — а украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы, посмотрите, какие зверства они чинят, — и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории можно еще уступить?» — сказал Лавров журналистам.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил «обменяться» частью Курской области, которую оккупировали ВСУ, на некоторые освобожденные Россией территории в зоне СВО. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинских военных в Курской области «ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков поучаствуют в переговорах по Украине в Эр-Рияде. Российско-американские контакты состоятся 18 февраля и, как заявили в Кремле, первостепенно будут касаться отношений Москвы и Вашингтона.