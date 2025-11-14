Жителям Балашихи вручили сертификаты на приобретение нового жилья

Сертификат участника государственной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» получили пять жителей Балашихи.

Программа позволяет приобрести квартиру на первичном рынке или внести первоначальный взнос по ипотеке. Сертификат предоставляется только один раз и в случае, если дом включен в региональную программу расселения, финансируемую за счет средств бюджета Московской области.

«Расселение аварийного жилья — важная задача для нашего города. Использование программы жилищного сертификата значительно ускоряет процесс переселения. Это удобный инструмент, позволяющий жителям самостоятельно выбрать новое жилье, район и даже город», — отметил Сергей Юров.

Воспользоваться программой могут жители, не имеющие другого жилья на территории Российской Федерации на момент признания дома аварийным. Также право собственности на жилое помещение должно быть оформлено до даты признания дома аварийным, исключение составляет получение в наследство.

Программа выдачи сертификатов для переселения из аварийного фонда стартовала в Московской области в июне этого года. Сейчас в государственную программу переселения включены дома, признанные аварийными до 1 апреля 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.