Жители Подмосковья подали 882 заявления на жилищные сертификаты

Свыше 880 заявлений на получение жилищных сертификатов подали собственники и наниматели аварийного жилья в 35 округах Подмосковья с начала обновленной программы. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жилищный сертификат позволяет компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом муниципалитете Московской области.

«С начала реализации обновленной программы собственники и наниматели подали 882 заявления на получение жилищных сертификатов в 35 городских округах региона», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

В округах продолжаются встречи жителей с представителями администраций. Специалисты разъясняют условия программы и отвечают на вопросы.

Для участия необходимо соответствовать трем условиям: ранее не получать такую выплату, иметь жилье, официально признанное аварийным и включенное в программу расселения, а также не владеть другим жильем и не пользоваться им по соцнайму на момент признания дома аварийным.

Подать заявление можно в администрацию своего округа до 1 июля 2026 года. Соглашение о выдаче сертификата заключают до 3 августа 2026 года, а договор купли-продажи новой квартиры нужно оформить до 1 октября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.