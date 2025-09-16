Жители Чехова получили сертификаты на покупку жилья

Глава округа Михаил Собакин в торжественной обстановке вручил пять сертификатов на переселение из аварийного жилищного фонда жителям муниципального округа Чехов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Семьи из поселка Мещерское скоро смогут отпраздновать новоселье в квартирах, приобретенных по жилищному сертификату в рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», которая действует в Подмосковье с 1 июня 2025 года.

«Жилищный сертификат предоставляет субсидии на покупку жилья или на уплату первоначального взноса при оформлении жилищного кредита. Такая мера поддержки призвана сделать процесс переезда максимально доступным и безболезненным», — подчеркнул Михаил Собакин.

На торжественное вручение сертификата Елена Макалова пришла с дочерью Анастасией, двумя внучками и сыном Артемом. Второй ее сын Александр Савицкий — действующий участник специальной военной операции. Несмотря на вынужденное отсутствие Александра, документы на сертификат семья смогла оформить в кратчайшие сроки.

Получил жилищный сертификат Алексей Андреев и сопровождающие его сестра Александра и мать Вера Ивановна. Документы оформили за один месяц, жилье подобрали в соседнем муниципалитете в соответствии с пожеланиями всех членов семьи и критериями программы.

Наниматели жилого помещения Екатерина Чалых и Людмила Денисова приходятся друг другу родственниками. Мать и дочь жили в Мещерском по социальному найму в коммунальных комнатах. Благодаря программе переселения каждая из них переедет в отдельную квартиру.

Улучшит жилищные условия Юрий Отвечалин. В расселяемом доме он владеет жилым помещением площадью 15 м². По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» минимальная площадь, за которую выплачиваются средства — 28 м², что делает выгодным такой способ приобретения жилого помещения.

Михаил Собакин вместе с жилищными сертификатами вручил всем семьям предмет бытовой техники — мультиварку, поздравил новоселов с важным событием в их жизни и пожелал всем здоровья, добра и благополучия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.