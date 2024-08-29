Житель Шатуры получил сертификат на покупку жилья

Сергей Аненков раньше жил в поселке Радовицкий, работал — в Шатуре. Его многоквартирный дом был признан аварийным, а, следовательно, появилась возможность подобрать себе новое комфортное жилье за счет меры социальной поддержки для переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместителю главы городского округа Шатура Анне Глуховой и начальнику отдела по учету и распределению жилой площади Алексею Фадину обладатель собственного дома в селе Петровское Сергей Аненков показал, как преображается его участок и как он обустроил свой дом.

«Мы очень рады, что благодаря программе по предоставлению таких сертификатов еще один житель нашего округа стал счастливее и переехал в новый дом. Мы всегда стараемся помочь с оформлением необходимых документов, приехать и посмотреть, как обустроились переселенцы из аварийного жилья», — рассказала Глухова.

Она также отметила, что главная задача шатурской администрации — сделать так, чтобы люди не уезжали в другие муниципалитеты, а оставались жить и могли работать в комфортных условиях в родном округе.

«Я всегда об этом мечтал, жить на природе и подальше от городского шума. Теперь у меня есть своя просторная кухня с пианино, две комнаты, а ведь раньше я жил в однушке. У дома разбил собственный небольшой сад — растут сливы и груши», — поделился Сергей Аненков.

В этом году обладателями сертификатов стали более 300 переселенцев из аварийного жилья.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.