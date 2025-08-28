Житель Егорьевска переехал из аварийного жилья в новую квартиру в Балашихе

Нуриев Данил получил сертификат для переселения из аварийного жилья, воспользовался им и уже переехал в новую квартиру. Еще полтора месяца назад Данила жил в Егорьевске на улице Восстания. Состояние жилья оставляло желать лучшего, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Когда он узнал о программе переселения по жилищному сертификату, то такая новость для него стала настоящим подарком. Даниле рассказали об условиях переселения и сроках, а также разъяснили все нюансы. И уже в скором времени он приступил к переезду.

Теперь Данила живет в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. Его квартира располагается в новостройке по улице Поликахина. Рядом множество магазинов, детские площадки, спортивные зоны и остановки общественного транспорта.

Как признался парень, микрорайон ему нравится за чистый воздух и развитую инфраструктуру. Это место он считает идеальным для создания семьи. Здесь есть все о чем он когда-то мечтал. Плюс отсюда удобнее добираться до работы в Москву. За это от новосела отдельная благодарность.

В 2025 году обладателями жилищных сертификатов стали четыре семьи из Егорьевска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.