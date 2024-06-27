Жилищные сертификаты получили переселенцы из аварийных домов в Талдомском

25 июня глава Талдомского округа Юрий Крупенин вручил жилищные сертификаты переселенцам из аварийного жилья. С 2024 года в Московской области стартовал новый этап нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Об этом сообщает администрация округа.

Были подписаны 11 соглашений об изъятии жилых помещений, расположенных в аварийных домах путем выкупа, а также соглашений о предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения (сертификат). В результате будет расселено 30 человек из 11 жилых помещений общей площадью 487,5 кв. метров.

Всего за истекший период 2024 года вручено 45 сертификатов на переселение 88 граждан из 1 578,2 кв. метров аварийной жилплощади.

Теперь в срок до 1 ноября 2024 года собственникам необходимо найти жилое помещение на территории Московской области, которое будет приобретаться с использованием средств субсидии, и заключить один или несколько договоров купли-продажи. Купить можно новую квартиру, комнату или дом, также разрешено потратить сертификат на заключение договора подряда на строительство жилого дома.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.