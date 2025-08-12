Зеленоград стал лидером по росту цен на вторичном рынке жилья в Москве

Аналитическое исследование компании «Инком-Недвижимость» выявило, что с января по июль 2025 года наиболее интенсивный рост стоимости квартир на вторичном рынке наблюдался в Зеленоградском административном округе Москвы. По данным экспертов, квадратный метр жилья в этом районе достиг отметки в 208 тысяч рублей, рост составил на 0,77% по сравнению с началом года, пишет РБК .

Примечательно, что противоположная тенденция наблюдается в центральной части столицы, где зафиксировано максимальное снижение цен на вторичную недвижимость. Специалисты рынка отмечают, что такая динамика формирует новую карту инвестиционной привлекательности московских округов.

С начала года стоимость квадратного метра жилья в Западном административном округе увеличилась на 0,4%, достигнув 322,4 тысячи рублей, что обеспечило ему вторую позицию в рейтинге. Восточный округ замыкает тройку лидеров с показателем роста 0,36% и средней ценой 248,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Северо-Восточный округ оказался на четвертом месте, показав рост цены на 0,34% до 264,8 тысячи рублей. Пятую строчку разделили Северный и Юго-Западный округа, где цены выросли на 0,31%, составив 290,2 и 283,5 тысячи рублей соответственно.

Аналитики компании также сообщают, что во втором квартале следующего года цены на вторичное жилье в Западном округе увеличились на 0,5%, тогда как в Юго-Восточном округе наблюдалось незначительное снижение на 0,04%.