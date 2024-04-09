Загрутдинов: завершены монолитные работы на строительстве дома для дольщиков ЖК «Мегаполис»
В столице подошли к концу монолитные работы на строительстве дома для обманутых дольщиков ЖК «Мегаполис», сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
ЖК строится по адресу: ул. Николая Старостина, напротив вл. 8 (ВАО).
«В связи с окончанием этого этапа строительства ведется демонтаж двух башенных кранов — один уже разобран. В дальнейшем стройматериалы на верхние этажи будут доставлять с помощью специальных подъемников», — сообщил Загрутдинов.
Изначально ЖК «Мегаполис» планировалось возвести на ул. Салтыковская, вл. 8. Однако застройщик АО «Косинское» не приступал к фактическим работам и даже не оформил разрешительную документацию. При этом жилье было реализовано по предварительным договорам купли-продажи в нарушение закона о долевом строительстве (№ 214-ФЗ). В апреле 2017 года АО «Косинское» было признано банкротом.