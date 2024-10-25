Загрутдинов: в подвале ЖК «Квартал Триумфальный» завершено торкретирование

В подвале проблемного ЖК «Квартал Триумфальный» на -3 уровне подошло к концу торкретирование (нанесение на поверхность бетонных или железобетонных конструкций слоя бетона или других строительных растворов под давлением — ред.), сказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов

ЖК расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково, квартал 1–2, корпуса 18, 18А. По словам Загрутдинова, общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. м. В него входит комплекс из шести секций и двухуровневый подземный паркинг.

«Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО „ФЦСР“, который признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков. На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», — уточнил Загрутдинов.

В здании выполнена стяжка полов в местах общего пользования (МОП) со 2 по 21 этаж. В третьей секции продолжаются работы по выравниванию монолитных лестниц на лестничных маршах. В 1-4 секциях завершилась врезка проемов для вентиляции и других коммуникаций. На площадку завезена первая партия балконных дверей (62 шт.), ведется их монтаж.