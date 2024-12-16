сегодня в 10:53

Загрутдинов: на стилобате ЖК «Академ Палас» в Москве завершено бетонирование

На стилобате проблемного столичного ЖК «Академ Палас» строители закончили работы по бетонированию, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой комплекс возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, владение 78.

«ЖК „Академ Палас“ — один из старейших столичных долгостроев. В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тыс. кв. м. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика», — уточнил Загрутдинов.

Также во дворе ЖК завершается устройство наружных сетей — водопровода, водостока и канализации. Еще идет прокладка второй линии системы электроснабжения со стороны атриума.

Помимо этого, во всех жилых помещениях продолжаются монтаж потолков, облицовка полов плиткой и малярные работы в местах общего пользования.